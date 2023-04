Musicaliza tu viaje

En español:

“Sol, arena y mar”, de Luis Miguel.

“La playa”, de La Oreja de Van Gogh.

“Será que no me amas”, de Luis Miguel.

“Así es el calor”, Los Abuelos de la Nada.

“Cuando calienta el Sol”, de Luis Miguel.

“La guirnalda”, de Rocío Durcal.

“Yo escribí te amo en la arena”, de Los Iracundos.

“Playa sola”, de Los Invasores de Nuevo León.

“Pájaros de barro”, de Manolo García.

“Prefiero la playa”, de Airbag.

En inglés:

“Surfin USA”, de Beach Boys.

“Octopus garden”, de The Beatles.

“Einstein on the beach”, de Counting Crows.

“Plastic Beach”, de Gorillaz.

“La isla bonita”, de Madonna.

“The beach”, de New Order.

“Walk on the ocean”, de Toad the Wet Sprocket.

“Malibú”, de Hole.

“The girl from Ipanema”, de Frank Sinatra y Antonio Carlos Jobim.

“Rockaway Beach”, de The Ramones.



A leer

Un libro es ideal para bajar la adrenalina antes de dormir, además de ser un buen compañero para admirar el atardecer.

“El viejo y el mar”, de Ernest Hemingway.

“La vida de Pi”, de Yann Martel.

“El mar”, de Iris Murdoch.

“Piedra de mar”, de Francisco Massiani.

“La isla del tesoro”, de Robert Stevenson.

“La playa”, de Alex Garland.

“Los peces no cierran los ojos”, de Erri de Luca.

“El verano en que me enamoré”, de Jenny Hann.

“Hay momentos que deberían ser eternos”, de Megan Maxwell.

“El faro de los amores dormidos”, de Andrea Longarela.