Mujeres que han roto los mitos de la donación de células madre en México

CIUDAD DE MÉXICO.-El poder femenino no solo juega un papel fundamental para el crecimiento económico, político y social de un país, sino también impulsa el bienestar con acciones que pueden transformar la vida de los demás en su nación y en el extranjero. Tan sólo en México, de los 55 mil posibles donadores inscritos en Be The Match® México, el registro de donadores de células madre más grande del mundo, 30 mil 800 son mujeres.

Por este motivo, Be The Match® México te comparte las historias de cuatro mujeres que decidieron romper los mitos alrededor de la donación de células madre, no solo luchando por su vida, sino salvando una.

El dolor es soportable, dar una vida gratificante

Hace dos años, Itzel Valero se inscribió al registro de Be The Match® México. El día de hoy es donadora de células madre, ya que le donó a un paciente de cuatro años con leucemia. Para ella, esta experiencia es sumamente gratificante debido a una situación personal que ha detenido su maternidad.

Hizo la donación, ya que quería dejar algo de sí en esta vida, con esta acción sintió que podía encontrar alguien a quien ayudar, alguien que necesitara sus células madre para seguir viviendo. “A partir de la donación, tengo en la mente y en el corazón deseos para ella; que se salve, que se cure y que haga una vida exitosa en todos los sentidos. Tiene cuatro años, tiene una vida por delante. No la conozco, pero ya nos conectamos por una sustancia vital: las células madre, a través de la sangre hemos hecho match”, expresa.

De una gran mujer, una gran hija

Tania donó sus células madre y hace unos meses le dio esperanza de vida a un niño de 8 años con leucemia. Todo el proceso lo realizó de la mano de su mamá, Paty, quien siempre la motivó a seguir en el proceso. “Yo siempre había estado renuente a que Tania donara por todos los mitos que hay alrededor, por lo que cuando me dio la noticia yo no sabía mucho sobre el tema y decidí investigar; consulté la página de Be The Match® México, vi videos tanto de pacientes como donadores, seguí investigando y finalmente acepté. Actualmente mi hija está bien, los doctores siguen pendiente de ella”, expresa la mamá de Tania.

¿Cómo le agradeces a alguien por salvarte la vida?

Cuando Natalia tenía 24 años, fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer en la sangre en el que la médula ósea produce glóbulos blancos anormales que saturan el torrente sanguíneo y desprotegen el cuerpo ante infecciones. Tras cinco años de quimioterapia en pastillas, los médicos se dieron cuenta de que necesitaba un trasplante de médula ósea y recurrieron a Be The Match® México para encontrar un donador no relacionado porque en la familia de Natalia no hubo alguien compatible, como en el 70% de los casos de pacientes que requieren trasplantes de células madre.

Natalia encontró a la persona que le salvaría la vida siete meses después de su diagnóstico, bastante rápido para la dificultad genética que representa ser mexicano. En diciembre del año pasado conoció a Walter Urbina, la persona que le salvó la vida en el primer encuentro entre donador y paciente que se realizó en México.

Traigamos el donador a casa

Sol fue paciente del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. A los 30 días de vida le detectaron una de las enfermedades más raras, Alfa Talasemia, la cual solo aparece en uno de un millón de pacientes y puede ser curada gracias a un trasplante de médula ósea. Aunque la rareza de su enfermedad dificultó el diagnóstico, se pudo conseguir a tiempo un donador genéticamente compatible gracias a que el hospital en el que era atendida formaba parte del registro de donadores de médula ósea más grande del mundo: Be The Match® México.

Esta pequeña de tan sólo 3 años encontró a su donador en Alemania y ya se encuentra en espera de realizar su trasplante de médula ósea. ”Estamos muy emocionados de que por fin nuestra hija recibirá las células madre que tanto buscamos y en todo este camino Be The Match® México nos apoyó para hacer todo lo posible por facilitar la tipificación de sus genes, hallar al mejor donador compatible y ahora sólo esperamos ver una nueva Sol feliz y sana”, mencionó Marisol Parrazal, mamá de Sol.

Estas historias no solamente han marcado la vida de las donadoras y pacientes, también han revolucionado la forma en que las personas a su alrededor conciben su realidad después de una donación, convirtiéndose en ejemplo de apoyo, fortaleza y solidaridad para otras mujeres.

Por ello, queremos invitarte a formar parte de esta gran conglomerado de mujeres, únete a la red de posibles donadores de médula ósea, consulta la página web bethematch.org.mx para que la próxima historia que se deba contar sea la tuya.

Sobre Be the Match® México

Be The Match®, es líder mundial en realizar trasplante de médula ósea. Además de manejar el registro de médula ósea más grande y diverso del mundo. Be The Match realiza investigaciones para mejorar los resultados del trasplante y brinda apoyo y recursos para los pacientes. Existe una cura para las miles de personas diagnosticadas cada año con cáncer de sangre que ponen en peligro su vida, como la leucemia y el linfoma y esa cura está en la buena voluntad de cada persona.Be The Match® es operado por el Programa Nacional de Donadores de Médula® (National Marrow Donor Program®: NMDP), una organización sin fines de lucro que junta a pacientes con sus respectivos donadores, educa a profesionales de la salud y realiza investigaciones a través de su programa de investigación, CIBMTR® ( Centro Internacional de Investigación de Trasplantes de Sangre y Médula), que ayudan a salvar más vidas. Para obtener más información sobre la cura, visite bethematch.org.mx