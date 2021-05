Mujer es vacunada con dosis diferentes y presenta fuertes mareos en Argentina

BUENOS AIRES, Argentina.- "¿Qué pasa si me vacunan con dosis de diferentes fabricantes?", está es una de las tantas preguntas recurrentes entre la población y la situación ocurrió recientemente en Argentina.

Como respuesta existe el caso de Blanca, quien nerviosa recibió su primera vacuna, la rusa Sputnik V. Tras esto recuperó la calma y su sonrisa.

Este 4 de mayo fue por su segunda dosis, pero esta vez fue la de Sinopharm, dosis china.

"No sabía que me iban a poner otra", relató angustiada y con incertidumbre a una entrevista de Telefe, cuando no imaginaba lo que estaba por sucederle.

A las horas empezó a sentirse mal, cuestión por la que su hija revisó su cartilla, comparó los sellos y el segundo "tenía letras chinas".

"Me aplicaron otra, sin decir nada", señaló Blanca, decepcionada.

"¿Ahora qué hago?", se pregunt´temerosa y desorientada, su siguiente pregunta fue "¿qué me va a pasar?".

Ante ello contactó a la cadena televisiva argentina Telefe y les enumeró sus síntomas:

Palpitaciones en el pecho

Tos

Fiebre

Decaimiento

Su primera reacción fue el vértigo, "tuve que parar porque todo me daba vueltas", recuerda.

Contactó a la Secretaría de Salud de Moreno, pero no recibió respuesta, "mandé un mail y no me contestaron", relata.

Aunque no existe información científica para saber si lo que le ocurrió fue grave o no, el doctor Daniel Rosetti explicó:

“En muchas partes del mundo se están combinando vacunas, como este tipo, en estudios del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia, porque se estima que muy probablemente sea el futuro ante la falta de vacunas a nivel mundial”.