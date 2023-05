Movimiento Ciudadano anunciaría su candidato presidencia en diciembre

El senador Dante Delgado, reveló que Movimiento Ciudadano tendrá candidato presidencial en el mes de diciembre y refrendó que su partido no irá en alianza con Va por México.

Entrevistado en la Ciudad de Puebla, detalló que previo a elegir a su candidata o candidato, están realizando una serie de seminarios para nutrir su plataforma y programa de gobierno.

"Creo que para la presidencia se tiene que hacer ese esfuerzo por parte de todas las fuerzas y además de la sociedad civil, y eso es más importante que ir pensando en nombres. Vamos a armar primero nuestro proyecto nacional y a partir de ahí vendrá todo, para que ustedes se den una idea, nosotros vamos a tener la decisión de nuestra candidatura presidencial el 5 de diciembre, y tenemos tiempo para hacerlo en los primeros dos meses del siguiente año".

El líder naranja rechazó las acusaciones del PRI en torno a que MC le hace el trabajo sucio a Morena y señaló que el tricolor ha perdido todas las gubernaturas, por lo que su proyecto no tiene futuro:

Están pidiendo que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto que no ha tenido ningún destino en nada, hasta en lo que presumen que lograron, tampoco lo lograron. El problema es que están acostumbrados a la mentira y el engaño, y eso es lo que ya no quiere la sociedad nacional, por eso a la hora de hablar con la sociedad nacional, cuando se tenga que hablar, en función de todo un armado, se va a lograr ganar".

Dante Delgado señaló que para ganar la presidencia la República se necesita partir con al menos 10 puntos, y aseguró que las encuestas dan a MC hasta 23 puntos de inicio.

"Esto se los quiero explicar porque así ha sido en Nuevo León, recuerden ustedes que decían que íbamos en cuarto lugar y ganamos; y lo mismo pasó en Campeche, y lo mismo acaba de pasar en Quintana Roo, en 11 semanas Movimiento Ciudadano rebasó al PRI, al PAN y al PRD en votos, en once semanas, no todo el mundo lo entiende; sin embargo, la sociedad sí quiere manifestarse de una manera diferente a como lo están advirtiendo el presidente, que cree que ya ganó, y los otros que creen que para ganarle al partido del presidente lo único que hay que sumar es suma de membretes huecos; no, la gente quiere propuestas, quiere ideas y, además, tenemos que armar, el personaje que encabece este proyecto", sentenció.

Finalmente, sostuvo que hay un descontento en torno al deterioro de México en temas como la salud, seguridad, educación, cultura, innovación científica, tecnológica y sostenibilidad, y economía, entre otras cosas.