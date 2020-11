"Moví cielo, mar, y tierra": último audio de Jorge antes de desaparecer tras broma

TLALPAN, Ciudad de México.- El caso de Jorge Barrera Ríos ha causado indignación luego de conocer que fue víctima de una broma pesada, orquestada por sus compañeros, a través de un grupo de Whats App, en el que supuestamente también habría un profesor.

El menor de 16 años creyó lo dicho por sus cumpañeros, quienes afirmaron que debía asistir a las instalaciones de la Prepa UNAM número 5 para tener un examen presencial, esto de acuerdo a testimonios y capturas de conversaciones, habría sucedido el pasado 23 de octubre.

Al ser cuestionados, compañeros que jugaron la broma a Jorge se justificaban diciendo que "no era solo para él", sino para el grupo en general.

Más tarde, Jorge mandó un audio en el que describe lo difícil que le fue llegar a la prepa UNAM y pide que dejen de jugar.

Tengo que trabajar el doble para ir a la preparatoria, moví cielo mar y tierra para llegar. Por favor cuando les diga, dejando de jugar, no todo en la vida nos podemos pasar de risa en risa, 'jajaja'. Hasta que a ustedes no les pase, no van a entender. Me hicieron algo muy malo."