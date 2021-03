Morena y PT busca juicio contra Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE

CIUDAD DE MÉXICO.-El diputado Rubén Cayetano acusó al INE de extralimitación de las facultades legales y constitucionales, así como de violación al principio de reserva de ley, ya que aseguró que el Consejo General del INE no cuenta con atribuciones en la Constitución, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que le permitan regular la distribución de curules por la vía de representación proporcional, y es el Congreso de la Unión el único que puede emitir una modificación legal para ello, comunicó La Jornada.

Estamos a tiempo de ir a fondo, hemos avanzado mucho pero México requiere sacar cuanto antes la reforma electoral que se quedó congelada en el Senado para impedir la discrecionalidad y los abusos del INE, eliminando las plurinominales y la reelección; refundar el Poder Judicial de la Federación, la reforma reciente fue insuficiente, se le hizo un traje a la medida al Suprema Corte de Justicia, pero se negó aquí a establecer en la Constitución las causales de suspensión, inhabilitación de jueces y ministros”, expresó Cayetano.

Fernández Noroña, diputado federal del PT, también se pronunció hoy en contra de Córdova, "no es un árbitro vendido, es un jugador más de la oposición [...] deben venir aquí a defenderse del juicio político y a decir, explicar, sus acciones absolutamente facciosas, absolutamente ilegales", señaló.

También acusó a ambos funcionarios de ser un par de delincuentes, vulgares y facciosos, por lo que pidió dar celeridad a la demanda de juicio político contra ellos; se sumó Morena a la petición, comunicó El Universal.

Luego de que el pasado 23 de marzo se firmara el Acuerdo Nacional por la Democracia en Palacio Nacional, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que el cumplimiento de la ley no depende de la firma de un acuerdo porque la legislación existe y también está la obligación de respetarla, además de confirmar que el Instituto no estuvo presente en el lugar porque no fue invitado.

"El INE no fue convocado, es una cuestión entre actores políticos, entre los gobernantes, en donde se comprometieron a respetar la ley, qué bueno. Desde el INE celebramos todos los acuerdos, todos los esfuerzos políticos que se hagan en este sentido, para generar convergencias, para respetar la ley, bienvenidos”, mencionó.