Morena vota en contra de magistrados anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el voto de Morena y sus aliados en contra, la Comisión Permanente del Congreso rechazó ratificar a los aspirantes a magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes atenderían los asuntos relacionados con actos de corrupción realizados por funcionarios y la iniciativa privada.

La oposición conformada por el PAN, PRI, MC y PT, votaron a favor del dictamen y acusaron a Morena de incongruencia e hipocresía, por tener como estandarte la lucha de la corrupción y rechazar a magistrados anticorrupción.

La senadora Kenia López Rabadán (PAN), dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción, debe ser de interés nacional, por lo que Morena debería mostrar congruencia y apoyar el crecimiento del modelo contra la corrupción.

“Hoy que son gobierno dicen no mentir, no traicionar, no robar, que mayor traición al pueblo mexicano que hoy digan que no a los magistrados. Si los pesos y los contrapesos en este país se acaban vamos a vivir un lamentable autoritarismo”, expresó la panista.

La diputada Dulce María Sauri (PRI), sostuvo que es importante establecer las salas federal y regionales en materia administrativa para completar el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo, cuando Morena han presentado iniciativas para reducir la Sala Federal en materia Administrativa.

“Su voto deja claro que no tiene la visión de mantener el modelo que se había aprobado para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción. Existen iniciativas de la senadora con licencia Olga Sánchez, y del coordinador de Morena (Ricardo Monreal), para reducir la Sala en materia Administrativa”, externó la priista.

Por 20 votos en contra, 11 a favor y una abstención de la senadora Verónica Farjat (PVEM), Álvaro Castro Estrada y María Zaragoza, fueron rechazados para ocupar el cargo por 15 años como magistrados; lo mismo que Verónica Aguilera, Luis Eduardo Iturriaga y Marco Antonio Palacios, para ser magistrado por 10 años.

La Tercera Sección surge a raíz de las reformas constitucionales en materia de transparencia y anticorrupción, que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.