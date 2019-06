Morena se une para demandar a Carolina Herrera

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ricardo Monreal junto con su compañera de bancada, Susana Harp, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, anunciaron que buscarán demandar a la marca Carolina Herrera, por plagio a las culturas indígenas.

“Recientemente una marca muy prestigiada ha plagiado de nuestras comunidades. Queremos reclamarle a esa marca, y estamos preparándonos para demandarlos”, dijo Monreal Ávila.

En un video en sus redes sociales, el morenista recordó que anteriormente ya presentaron una iniciativa de ley, para evitar, eliminar y erradicar el plagio que se está haciendo con las artesanías mexicanas, fundamentalmente en las comunidades indígenas.

.@SusanaHarp y yo presentamos iniciativas de ley para erradicar el plagio de creaciones artísticas de nuestras comunidades indígenas. No permitiremos que grandes compañías comercien con diseños mexicanos sin dar una contraprestación a sus creadores originales.#MéxicoSinPlagio pic.twitter.com/i7kBEnIoc9 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 13 de junio de 2019

“No permitiremos que grandes compañías comercien con diseños mexicanos sin dar una contraprestación a sus creadores originales.

#MéxicoSinPlagio”, escribió el legislador.

Monreal sostuvo que una vez que se avalen las iniciativas, procederán a proteger el arte y la creatividad de los mexicanos, “¡ya basta! de que las grandes compañías, las grandes empresas plagien nuestros productos, argumentando que es un homenaje a ellas sin darles una contraprestación”.

“Les exigimos la reparación del daño y la indemnización a nuestras comunidades. No vamos a permitir ese tipo de prácticas”, expresó.

La voz de Susana

La senadora Susana Harp compartió un video en Twitter en el cual expone su postura en el tema: “siguen las apropiaciones indebidas, llevamos muchos años teniendo que parar a diseñadores y grandes marcas que de manera irrespetuosa toman elementos de las culturas indígenas sin acercarse a las comunidades”.

Asimismo, destacó que la importancia era dar crédito y colaborar con las comunidades. Harp puso como ejemplo a la diseñadora Carla Fernández: “es una gran diseñadora mexicana que colabora junto con las comunidades indígenas, y está el maestro Francisco Toledo que él hace un dibujo y pone 'Francisco Toledo' diagonal y el nombre de quien bordó”.

Posteriormente, la senadora recordó que en 2015 la diseñadora Carolina Herrera trabajó en conjunto con las comunidades indígenas de Tenango de Doria para la elaboración de bolsas. Sin embargo, esta vez “es una sorpresa para nosotros que no se haya acercado a las comunidades”. No obstante, es importante resaltar que la diseñadora venezolana ya no la directora creativa y su función ahora es la de embajadora global, mientras que su sucesor Wes Gordon es el actual director creativo de la firma.