Morena se une a Unidos por un Mejor País para las elecciones del 2021

CIUDAD DE MÉXICO.-En el marco del registro de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y Sergio Osorio Romero, dirigente de la agrupación política “Unidos por un Mejor País”, firmaron un convenio de participación electoral en más de 20 estados de la República, con miras al proceso electoral de 2021.

Delgado señaló que se tomó la decisión de trabajar de manera conjunta dadas las coincidencias que tienen ambos proyectos políticos; por ejemplo, la de lograr la unidad de las izquierdas para terminar por completo con la corrupción que aún acecha a los mexicanos, además de consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Estamos frente a uno de los procesos electorales más importantes, por ello, en Morena estamos trabajando para lograr la transformación de la vida pública del país, poniendo al pueblo como prioridad y eje central de todas nuestras acciones y decisiones. Con el firme objetivo de erradicar la corrupción y alcanzar la justicia, la igualdad y el bienestar de toda la población”, subrayó.

A su vez, Sergio Osorio Romero indicó que la firma de este acuerdo consolida a “Unidos por un Mejor País” como una agrupación con vocación social, ya que lo más importante es avanzar en la construcción duradera de una mayoría social y legislativa, que logre la transformación del país desde abajo, desde los calles, las comunidades, los municipios y los estados.

“Debemos lograr que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados, ya que ello permitirá que las políticas sociales y económicas tengan el apoyo suficiente para tratar de revertir el modelo neoliberal que ha permanecido durante más de 30 años en el País”, declaró.

De igual forma, resaltó tener el capital político necesario para contribuir a formar una mayoría legislativa que continúe trabajando, sobre todo, por la reivindicación de la población más pobre, los pueblos originarios, la lucha de las mujeres y por aquellos sectores vulnerables que fueron invisibles durante los gobiernos del PRIAN.

Finalmente, Mario Delgado afirmó que el pueblo de México apoyará a Morena a refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados porque quiere que sigan los cambios en el 2021, quiere vivir en un país sin corrupción y con un gobierno sin privilegios.

“En 2021, la dirigencia del partido, los legisladores y gobernantes de Morena seguiremos trabajando bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Llevaremos la esperanza a cada rincón del país con austeridad y combate a la corrupción”, sentenció.