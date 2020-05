Morena no citará a extraordinario por recomendación de Hugo López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.-Líderes de Morena en el Congreso de la Unión decidieron abortar su intención de citar a un periodo extraordinario de sesiones y abordar las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por recomendaciones sanitarias.

Según detalló el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, en una reunión previa a la instalación de la Comisión Permanente, consultaron al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien les recomendó la medida, ante la fase 3 de la epidemia por Covid-19.

"En reunión con la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, realizamos una consulta telefónica con Hugo López-Gatell y su recomendación primaria es no realizar sesiones extraordinarias en las siguientes dos semanas, dado que será el pico de la epidemia. Atenderemos su recomendación", dijo.

Fuentes legislativas confirmaron que en la reunión previa de los legisladores de Morena se les dio la indicación de que no se votaría el periodo extraordinario. "No habrá extra […] No se va a incluir en el orden del día […] Hasta dentro de tres semanas", detallaron.

En reunión con la presidenta del @senadomexicano @monicaferbal realizamos una consulta telefónica con @HLGatell y su recomendación primaria es NO realizar sesiones extraordinarias en las siguientes dos semanas, dado que será el pico de la epidemia. Atenderemos su recomendación. pic.twitter.com/wxN5nIosSC — Mario Delgado (@mario_delgado) May 1, 2020

Por la mañana, la diputada federal Martha Tagle (MC), integrante de la Comisión Permanente, adelantó que en el orden del día de la sesión de instalación que se compartió a los legisladores se dejaba abierta la posibilidad de votar un acuerdo de la Mesa Directiva, que tendría que ver con el extraordinario.

Luego del anuncio de Mario Delgado, Tagle reviró que la oposición "(se ha) cansado de decirlo por múltiples vías, y el único con interés de convocar a periodo extraordinario ha sido para sumar una estrellita y quedar bien con el presidente".

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell adelantó que la próxima semana, del 6 al 8 de mayo, se espera que el pico de la pandemia por Covid-19 tenga lugar en la Ciudad de México y su área metropolitana.