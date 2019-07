Morena intenta mejoras en ley de defensores de DH y periodistas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera, anunció que la Ley actual para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas debe tener mejoras y adecuaciones, pero no necesita ser reinventada.



Al participar en la Mesa Técnica de parlamento abierto para la dictaminación de la Ley para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, explicó que en abril pasado se presentó una iniciativa en esta materia, pero no fue validada por todas las fuerzas políticas y las organizaciones de la sociedad.



Explicó que no da respuesta a las necesidades institucionales que tiene el actual mecanismo; es inviable jurídicamente, carece de apego constitucional en varias de las disposiciones que establece la iniciativa; es financieramente insostenible; no toma en consideración los diagnósticos institucionales; no se consideran las acciones positivas que ya se realizan desde el mecanismo; y no se incorporan propuestas que atiendan los problemas de estructura.

Tuvimos reunión de parlamento abierto para la dictaminación de la ley para prevenir, proteger, investigar, reparar y sancionar los delitos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. (1) pic.twitter.com/PUznOGgv8X — Rocío Barrera Badillo (@Rocio_BarreraB) 11 de julio de 2019



“Desde la instalación de la Comisión de Gobernación y Población de la presente Legislatura, uno de los temas que nos han ocupado es lo relativo a la necesidad de renovar, reforzar y eficientar el marco jurídico relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Como ustedes saben, se presentó una iniciativa en el mes de abril, obviamente hay incertidumbre en relación a la presentación de esta iniciativa, hubo mesas de trabajo, se estuvieron trabajando varios aspectos para presentar la iniciativa”, destacó Rocío Barrera.



Habló sobre las preocupaciones de la actual ley, que dijo, necesita mejoras y adecuaciones, pero no necesita ser reinventada; “requiera, a partir de datos información real, no se puede recurrir a ocurrencias; la sociedad identifica que el mecanismo tiene problemas prácticos y operativos; mejorar la articulación con otras instancias gubernamentales; y es necesario garantizar suficiencia presupuestaria para la operación del mecanismo”.



Aseguró que las expectativas sobre las mesas de discusión no pueden y no deben ser una simulación, pues las organizaciones que atienden esta problemática tienen que mucho que decir y aportar sobre los problemas que tiene el mecanismo.



“Las discusiones se debe generar una nueva iniciativa y no discutir sobre el mecanismo de la iniciativa presentada; las mesas y foros deben entenderse como un ejercicio de parlamento abierto para generar insumos que formen el dictamen de la iniciativa; discutir contenidos validados y razonables sobre una nueva iniciativa; total transparencia sobre el procesos; y participación plural de todos los actores involucrados en el proceso de protección y procuración de justicia”, explicó la legisladora de Morena.



Adelantó que en el dictamen que se procesará con la búsqueda de consensos, se le incorporarán las observaciones del alto comisionado y de las organizaciones que se viertan en las mesas de discusión.



Explicó que no se va a dictaminar en un sentido positivo la iniciativa original; y se considerará la presentación de una iniciativa distinta que permita un dictamen apropiado y adecuado a las distintas mesas.

“Para nosotros es fundamental, sabemos que traemos un rezago en ese sentido, se ha invitado a varios actores y al gobierno de la Ciudad, hablamos con Aarón Mastache, que es el responsable, sin embargo, traen un sinfín de actividades y se incorporarán en subsiguientes mesas”, dijo.



Agregó que estuvieron las organizaciones: Comité para la Protección de Periodistas, Artículo 19, ProVoces, Propuesta Cívica, Agencia de Cooperación Alemana, el Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.