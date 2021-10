Monterrey: “Le decíamos que no fuera”, lamenta el papá Cinthia Vega, joven fallecida al practicarse una “aqualipo” en una clínica “patito”

MONTERREY.- “Era una buena niña, era buena persona mi hija yo le dije que no fuera, que no fuera y se fue, yo no la vi”, recordaba entre sollozos Julio César Vega.

El padre de la joven Cinthia Lizeth Vega Chapa, de 22 años, declaró a medios locales que le decían que no fuera a esa clínica, que no se hiciera nada de esos tratamientos, pero que la joven fue.

Lamentablemente ese fue el último momento que la vieron con vida.

Muere joven al practicarse una “aqualipo”

Cinthia Lizeth Vega Chapa, de 22 años, murió cuando era sometida a un procedimiento estético llamado “aqualipo” en una clínica de nombre Elohim Servicios Integrales Estéticos.

La cirugía llamada “aqualipo” sería practicada el martes en una clínica particular de la colonia Mitras Centro, en Monterrey, con un costo de 4 mil pesos. la doctora Nancy Deyanira la llevaría a cabo.

En la primera aplicación de anestesia la joven se empezó a sentir mal y su presión se agravó.

La doctora llevó a la joven a la clínica Camino Real, en la colonia Reforma, donde falleció poco más tarde.

Clínica no tenia permiso

Verificación Sanitaria colocó sellos de suspensión al no encontrar documentos que acreditaran la preparación académica o profesional de los propietarios. El lugar tenía permiso pero sólo para consulta general.