Monreal obtiene máximo grado de la masonería, revela El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con una fuente de el diario El Universal, el senador Ricardo Monreal habría obtenido el grado más alto de la masonería hace apenas unos meses.

A pesar de que dichas ceremonias son estrictamente privadas entre los integrantes de la institución y no me permiten tomar fotografías, un asistente no identificado logró capturar algunas escenas en las que se muestra el rostro del funcionario.

La masonería consta de 33 grados, que representan los niveles de educación de un masón.

Las fotos empezaron a circular en medio este mismo lunes y exhiben al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la ceremonia del grado masónico '33', el más alto dentro la institución simbólica.

¿Qué es la masonería?

La masonería consta de 33 grados, que representan los niveles de educación de un masón. Por lo tanto, el máximo grado representa una maestría de la doctrina.

De acuerdo con las definiciones más comunes, la masonería es una institución cuyo objetivo es la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social.

No obstante, a través de los años, han surgido leyendas y teorías que afirman que la institución está involucrada en conspiraciones y agendas ocultas que indirectamente mueven los hilos del mundo, por lo que muchas veces la masonería es recibida con mucho escepticismo por parte del público general.

Te puede interesar: Los Illuminati: 12 preguntas sobre una de las sociedades secretas más fascinantes de la historia

De este modo, muchos se preguntan si las fotos del senador de Morena fueron filtradas con el propósito de aprovecharse de las leyendas negras que rodean a la masonería y manchar su imagen.