Monreal negocia con Va por México su candidatura a la presidencia en 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- El todavía coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal, parece estar cada vez más cerca de su ruptura con el partido, pues ya está negociando su posible candidatura presidencial para 2024 con el bloque opositor: Va por México, alianza formada por PAN, PRI y PRD.

Como menciona El País, el zacatecano ha estado haciendo esfuerzos durante las últimas semanas para llevar a la coalición a Movimiento Ciudadano, intentando unificar a la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, según confirmaron tres dirigentes que han formado parte de dichas negociaciones.

Una vez que Monreal vio práctimente nulas sus posibilidades con Morena para llegar a la presidencia, ya que ha advertido la rotunda inclinación del partido hacia las aspiraciones de la jefa de Gobierno de la Cdmx, Claudia Sheinbaum, fue que comenzó la interlocución.

Monreal ha reconocido sus encuentros con dirigentes de los partidos de oposición, afirmando que su labor como legislador le demanda construir acuerdos:

A mí no me da vergüenza ni me apena reunirme con opositores”, declaró a El País.