Mañanera de AMLO: Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes” podría recibir amnistía, anuncia AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo "El Jefe de Jefes" no tiene ningún pendiente con la Fiscalía General de la República (FGR), podría salir libre por medio del decreto de amnistía para reos que prepara el gobierno federal.

En su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente, porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, y que si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.