Migrantes son detenidos en frontera México-Estados Unidos y les piden que no crucen

TEXAS.-Un grupo de 15 migrantes, que viajaban desde países como la República Dominicana y Guatemala, intentaron cruzar el río que divide El Paso, Texas, y la Ciudad Juárez en México para solicitar asilo en los Estados Unidos.

Sin embargo, la Guardia Nacional de Texas les impidió el paso, diciéndoles que necesitaban una cita previa a través de una aplicación gubernamental llamada CBP One.

Las autoridades estadounidenses pueden devolver rápidamente a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo bajo la orden conocida como Título 42.

Migrantes en busca de asilo cruzan el río Bravo para regresar a México desde Estados Unidos, después de que miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Texas extienden alambre de púas para inhibir el cruce de migrantes, visto desde Ciudad Juárez, México el 13 de mayo de 2023. REUTERS/José Luis González

Esta orden fue eliminada recientemente, lo que significa que los migrantes pueden solicitar asilo nuevamente después de una pausa de tres años.

Pero los funcionarios de EU han afirmado que solo los migrantes con cita previa tienen acceso a las solicitudes de asilo.

Heidi Altman, directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, dijo que ha visto escenas similares en la ciudad fronteriza mexicana Matamoros y que le preocupa que los funcionarios estadounidenses estén bloqueando el acceso al asilo.

Bajo el puente de Ciudad Juárez-El Paso, un miembro de la Guardia Nacional de Texas advirtió a los migrantes de que, si seguían adentrándose en los EU, serían deportados y se les prohibiría solicitar la entrada en el país durante cinco años.

Los migrantes que intentan cruzar la frontera han dicho que las tropas de Texas han sido claras: "No nos conviene estar acá". La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por su sigla en inglés) ha enfrentado un récord de cruces en los últimos años y ha dicho que está dando prioridad a los inmigrantes con cita previa para agilizar los trámites.

El Secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, dijo el domingo que el número de migrantes que cruzan la frontera se redujo a la mitad desde el final del Título 42.

Piden soldados no entrar a EU

Sin embargo, algunos migrantes no están familiarizados con la aplicación CBP One y otros han expresado su escepticismo sobre su eficacia. Una mujer cubana, con su hermana y su hijo en un puerto de entrada, dijo que no confiaba en que la aplicación funcionara.

Miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Texas extienden alambre de púas para inhibir el cruce de migrantes, visto desde Ciudad Juárez, México el 13 de mayo de 2023. REUTERS/José Luis González migra

Una pareja dominicana bajo el puente dijo a Reuters que acababan de llegar a Ciudad Juárez y no habían oído hablar de ella.

Mientras tanto, Kleisy, una joven guatemalteca de 16 años que viajaba sola, llegó minutos después de que el grupo se hubiera dispersado por debajo del puente y dijo que funcionarios estadounidenses en otros puntos de la frontera le habían transmitido un mensaje similar.

"Dijeron que no podía pasar por aquí", dijo, luchando por hacerse oír a través de un repentino torrente de lágrimas.