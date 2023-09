Migrantes caen víctimas de autobuses 'piratas' en su ruta hacia el Sueño Americano

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2023 - En las inmediaciones de la Central de Autobuses del Norte de la CDMX, un número creciente de migrantes lucha por alcanzar el esquivo "sueño americano" a pesar de los peligros que acechan en su camino.

En medio de una crisis económica devastadora en su país natal, Venezuela, estos migrantes, que incluyen profesionales altamente capacitados, toman la dolorosa decisión de dejar atrás sus carreras para buscar una vida mejor en Estados Unidos.

Este viaje es morir o vivir, si Dios lo permite, pero preferimos morir en el intento porque no es cualquier cosa ser profesional en Venezuela y ganarse tres dólares al mes. ¿Entonces, tú qué les das de comer a los chiquitos?, ¿Para qué uno estudie cinco años? ¿Para qué te vas a matar estudiando? Si te vas a ganar tres dólares… Yo no quiero ese futuro para mi hija", declaró Jenny, una de las inmigrantes entrevistadas por El Universal.

El viaje hacia el norte está lleno de incertidumbre y peligros. Los migrantes son víctimas de robos, estafas y abusos a lo largo de su travesía, convirtiendo su búsqueda en una pesadilla interminable.

Migrantes víctimas de autobuses “piratas”

A las afueras de la Central del Norte, camiones "piratas" ofrecen viajes nocturnos a destinos como Monterrey o Piedras Negras por una tarifa de mil pesos. A pesar de los riesgos evidentes, la fila de migrantes ilusionados es larga, y algunos juntan sus últimos pesos para comprar un boleto en busca de una vida mejor. Sin embargo, a menudo, durante estos viajes son abandonados en medio de la carretera, despojados de sus pertenencias y dejados a su suerte.

La situación en las cercanías de la central de autobuses es caótica, con familias enteras durmiendo en el suelo, rodeadas de basura y roedores. En estas condiciones adversas, es como sobreviven los inmigrantes.

Algunas personas como Francisco Javier Ceja se acercan para brindar alimentos y ayuda a los migrantes necesitados.

Al final, somos seres humanos. Desafortunadamente, pues ahora les toca a nuestros hermanos de Venezuela caer en esta desgracia de tener que abandonar su tierra, su cultura, su familia”

"Es incómodo a veces llegar y ver que está sucio, pero también nosotros no les estamos dando bolsas para la basura, no les estamos ayudando para que puedan conservar el área limpia. Si no puedes traerles comida, puedes traerles ropa o traerles bolsas de basura, agua. Al final, digo, en la vida, todo se regresa", comenta Ceja.

Con información de El Universal.

