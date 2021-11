Migrante gana premio de la lotería pero no se lo querían pagar

CALIFORNIA.- Por no tener “papeles” un migrante mexicano estuvo a punto de perder más de medio millón de dólares de la lotería de California.

En una entrevista con una televisora estadounidense, el ganador de la lotería, un migrante originario de Oaxaca relató que el 30 de octubre de 2020 compró dos “raspaditos” de la lotería, uno de 5 y otro de 10 dólares.

Poco después se dio cuenta y hasta lloró de felicidad, pero al ir a reclamar el premio, le dijeron que al ser migrante y no tener papeles quizá no se lo darían.

Pidió a otra persona que lo cobrara con el fin de evitarse problemas, pero se complicó el reclamo, pues la lotería inició una investigación en su contra.

La gente me decía que no me pagarían el boleto por mi estatus migratorio”, contó el mexicano al medio citado.