Mi respeto a mi general Cienfuegos, es un hombre probo: Eruviel Ávila; pide respetar presunción de inocencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes Eruviel Ávila Villegas, exgobernador del Estado de México y actual senador por el PRI, manifestó su respeto a Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario General de la Defensa Naciona (Sedena) y afirmó que es un “hombre probo”.

Cabe destacar que hoy tuvo lugar la lectura de cargos en su contra por tráfico de drogas y lavado de dinero entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, en la corte federal del distrito central de Los Ángeles, California.

Esto después de haber sido detenido ayer jueves en el aeropuerto de esa ciudad, por ordenes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Avila Villegas, en el Parlamento Abierto Digital para analizar sobre como la Secretaria de Marina (Semar) asumió el control de los puertos mexicanos, declaró:

Yo quiero expresar en este foro, en este momento, mi respeto a mi general Cienfuegos. Es un hombre probo, es un hombre que merece todo nuestro respeto y hago votos para que en el país vecino se le respete el debido proceso y se haga respetar, también la presunción de inocencia”.

También en dicho foro organizado por el Senado de la República, Emilio Alvarez Icaza, senador sin partido, se pronunció sobre el caso del extitular de la Sedena y criticó que la impartición de justicia se realice en otros países.

“Respaldo a lo que dice Eruviel respecto al debido proceso del ex secretario de la Defensa, pero no deja de ser indignante que sea procesado por acusaciones de narcotráfico, denuncias que, por cierto, ya existían antes y no hayan sido investigadas... Es preocupante que la justicia tenga que venir de otros países y no del nuestro, pone en evidencia que la garantía de la lucha contra la corrupción no necesariamente viene de las fuerzas armadas”, apuntó.

Por otra parte, durante el mandato de Eruviel Ávila en la entidad mexiquense, en junio de 2014 sucedió la masacre de Tlatlaya en el municipio del mismo nombre, donde 22 personas perdieron la vida y elementos castrenses estuvieron involucrados.

En ese momento, cuando se conocieron los hechos, el político priista categóricamente mostró su respaldo a la institución militar. “Podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer”, sostuvo.

De acuerdo a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el gobierno a su cargo torturó a testigos y manipuló pruebas periciales con el objetivo de cubrir las evidencias de miembros del Batallón 102 del Ejército Mexicano.