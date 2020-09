México no usará vacuna Covid que no haya aprobado Fase 3: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles Hugo López-Gatell Ramírez enfatizó que México no adoptará ninguna vacuna que no haya demostrado, en base a evidencia científica, seguridad, calidad y eficacia, elementos imprescindible de un ensayo clínico en Fase tres.

Desde Palacio Nacional, durante el Informe Técnico Diario, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud precisó:

Por más que uno quisiera tener la vacuna, si no existe evidencia de su seguridad y eficacia, es una decisión que es absolutamente improcedente en términos éticos, técnicos y de salud pública no se debe adoptar una medida, ninguna vacuna que no haya demostrado esos atributos".