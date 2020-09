México no quiere dar motivos a EU para represalias: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- México no desea dar motivos a Estados Unidos para la toma de represalias por incumplir con tratado del agua, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una de esas represalias podría ser que el país vecino deje de enviar agua del Río Colorado como se establece en el tratado.

“No descartamos que se cumpla con el compromiso, es importante, no queremos dar motivo para represalias, sobre todo porque hay elecciones en Estados Unidos. No queremos que esto sea un tema de campaña. Hemos logrado que ya México no esté en el debate político electoral de Estados Unidos, han sido muy respetuosos los candidatos de opiniones sobre México, nada que ver con la pasada”, dijo.