México exige a Estados Unidos no intervenir en elecciones presidenciales de 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- En rueda de prensa, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, informó este martes que solicitará al Gobierno de los Estados Unidos respetar la autonomía de las próximas elecciones presidenciales en México y exigió que no intervinieran en el proceso.

Nosotros exigimos respeto a nuestra soberanía y no lo digo yo, lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además ha tenido una relación muy estrecha, muy interesante con el presidente Joe Biden", afirmó Bárcena.

Pero, la lógica, inicia un proceso electoral más tardío en Estados Unidos que acá, pero aun así sabemos qué hay ya posiciones muy complejas para nuestro país".

Estas declaraciones surgieron después de recibir la aprobación del pleno del Senado, y se le cuestionó sobre las críticas expresadas por varios políticos y funcionarios de EU sobre diversos asuntos relacionados con México.

No obstante, ella afirmó que, en este momento, no percibe ninguna forma de intromisión por parte de Estados Unidos en relación con las elecciones que se llevarán a cabo en junio próximo. Más bien, señaló que ve un interés por parte de Estados Unidos en que México sea un país más estable, con seguridad y democracia. En sus palabras: "No detecto ninguna interferencia".