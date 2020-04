México está siendo ejemplo para el mundo en combate a Covid-19: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció "de todo corazón" el "sacrificio" que hacen los ciudadanos de permanecer en casa para prevenir los contagios de la pandemia por Covid-19 que afecta al País.

El mandatario destacó un comportamiento ejemplar del "pueblo de México" que atiende a las recomendaciones de permanecer en casa, de guardar la Sana Distancia. Explicó que recién conversó con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien le informó que en el puerto de Acapulco no hay personas en las playas.

"Me habla de cerca del 100% de personas que no estám en las playas, están en sus casas. Aquí en la Ciudad de México no hay movilidad", dijo Obrador.