México: El paraíso de libertad que anhelan los extranjeros, señala The New York Times

MÉXICO.- Cada vez más extranjeros deciden viajar a la Ciudad de México, para escapar de los estrictos confinamientos impuestos en sus países con los que se pretende evitar la propagación de Covid-19.

La idea de regresar un poco a la normalidad de sus vidas en un lugar donde las restricciones han sido más flexibles, aún cuando los casos de coronavirus rompen récords, les resulta atractivo.

Algunos de los extranjeros, mayormente estadounidenses, deciden quedarse por un tiempo y aprovechan la visa de turista de seis meses que se les autoriza al llegar a México, según una publicación de The New York Times.

Para quienes llegan a este País, es un alivio hasta el clima más cálido, pero para los mexicanos, estas mudanzas son irresponsables, especialmente cuando la pandemia sigue vigente en la Ciudad de México y sus hospitales están desbordándose.

“Lo que estamos generando es un círculo vicioso en donde estamos recibiendo gente potencialmente infectante o infectada de otro lugar, y se sigue mezclando con la gente potencialmente infectante o infectada que tenemos en la Ciudad de México”, expresó Xavier Tello, analista de políticas de salud de la Ciudad de México.

Según el texto de The New York Times, más de medio millón de estadounidenses llegaron a México en noviembre de 2020, aunque no está claro cuántos están sólo de visita y cuántos planean quedarse al menos de forma temporal.

La Ciudad de México es uno de los destinos favoritos, pero no es el único que ha tenido un aumento de visitantes extranjeros, pues también han acudido a Los Cabos, donde se recibieron a casi 100 mil estadounidenses y Cancún tuvo 236 mil.