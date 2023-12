Mexicana de Aviación: Usuaria presume que su vuelo AIFA-Tulum le costó menos de 400 pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del inicio de operaciones de Mexicana de Aviación, una mujer presumió el bajo precio de su vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia el Aeropuerto Internacional de Tulum.

A través de una entrevista realizada por Eli Tv Oficial y publicada en su cuenta de X (antes Twitter), una mujer presumió que su boleto de avión desde el AIFA y con destino al aeropuerto de Tulum, le costó un total de 388 pesos con 67 centavos.

La mujer relató que debido al bajo costo del boleto, vivió momento de incertidumbre antes de que le llegara su hoja de reservación a su correo, misma que confirmaba su lugar a bordo del vuelo.

Te puede interesar: FOTOS: Mexicana inicia el vuelo a 14 destinos; ofrece 25 kilos de equipaje sin costo.

La entrevistadora preguntó "Dos aeropuertos creados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, una aerolínea recuperada por el presidente ¿Qué siente usted?".

Estoy muy emocionada, a mi me dicen que por qué amo tanto a mi presidente, no me ha dado mucho a mi, pero le ha quitado tanta corrupción y eso aunque tanta gente no lo crea, pero a mi con haberle quitado la pensión a los méndigos expresidentes con eso me siento satisfecha de verdad", aseguró.