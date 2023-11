Mente sana en cuerpo sano

La mente humana no se aprovecha al máximo pese a ser un poderoso recurso para determinar el bienestar, la salud y el éxito. El Zhineng Qigong es una milenaria técnica china que permite precisamente esa conexión entre mente y cuerpo.

Diego Camarena, especialista en Zhineng Qigong, advierte que el estrés generado no solo por preocupaciones constantes y presiones laborales, económicas, familiares y en general de todo índole, también por patrones de pensamiento negativos, inciden en el sistema inmunológico y por ende en el incremento de enfermedades, entre las que destacan las cardíacas.

Confiar en uno mismo, la resiliencia, tomar de decisiones y la capacidad para mantenerse enfocado son habilidades mentales que influyen en la consecución de metas. Por eso, aprender a manejar la mente es esencial para tener una vida plena y satisfactoria, asevera Camarena.

"La mayoría de las personas no ha aprendido a manejar su mente de manera efectiva. A menudo, nos dejamos llevar por pensamientos negativos, rumiando preocupaciones y permitiendo que el estrés gobierne nuestras vidas. Este desequilibrio mental puede afectar negativamente el cuerpo y conducir a una variedad de problemas de salud física y mental", dice el especialista.

El Zhineng Qigong combina movimientos suaves, respiración consciente y visualización para promover la armonía entre la mente y el cuerpo. Algunos de sus beneficios son los siguientes:

- Reduce del estrés: Su práctica enseña a las personas a relajar la mente y el cuerpo, reduciendo así los niveles de estrés. La relajación profunda es un componente clave para mejorar la salud y el bienestar.

- Mejora la concentración: La práctica regular de esta técnica puede aumentar la concentración y la claridad mental, factores clave en la toma de decisiones.

- Fortalece el sistema inmunológico: La conexión mente-cuerpo puede fortalecer el sistema inmunológico, lo que a su vez contribuye a una mejor salud general.

- Desarrolla resiliencia: Esta disciplina fomenta la resiliencia emocional al ayudar a las personas a lidiar con el estrés de manera más efectiva, lo que mejora la capacidad para superar los desafíos de la vida.

Entérate

Un estudio publicado en el Journal of Alternative and Complementary Medicine en 2019 encontró que la práctica regular de Zhineng Qigong mejoraba significativamente la calidad de vida y reducía los síntomas de depresión y ansiedad en sus practicantes.

Otro estudio, publicado en "PLOS ONE" en 2016, encontró que esta práctica tenía efectos positivos en el sistema inmunológico, mejorando la respuesta de los linfocitos T y reduciendo el estrés oxidativo.