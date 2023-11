Medidas clave para prevenir accidentes de tráfico

Prevenir accidentes de tráfico es una responsabilidad compartida de todos los conductores, con medidas adecuadas y una conciencia de la seguridad en la carretera, se puede reducir significativamente el riesgo de sufrir un accidente.

Conoce algunas medidas clave que pueden ayudarte a mantenerte a salvo en el camino y, al mismo tiempo, contribuir a la seguridad de otros usuarios.

Mantén tu vehículo en buen estado

Realiza un mantenimiento regular que incluya revisiones de frenos, neumáticos, luces y sistemas de dirección; un vehículo adecuadamente mantenido es menos propenso a sufrir fallos mecánicos que puedan llevar a un accidente.

Respeta los límites de velocidad

Conducir a una velocidad adecuada es crucial; exceder los límites de velocidad aumenta la probabilidad de accidentes y la gravedad de las lesiones en caso de colisión; respeta los límites de velocidad en todas las vías públicas y adáptate a las condiciones del tráfico.

No conduzcas bajo la influencia

El consumo de alcohol y drogas disminuye drásticamente las habilidades de conducción y los tiempos de reacción; evita conducir si has consumido sustancias psicoactivas, ya que esto no solo pone en riesgo tu vida sino la de otros usuarios de la carretera.

Usa el cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad es tu mejor aliado en caso de un accidente; está diseñado para evitar que los ocupantes salgan despedidos del vehículo en una colisión, reduciendo así las lesiones graves.

Evita las distracciones

Las distracciones al volante son una causa común de accidentes; no utilices el teléfono móvil, ni realices otras actividades como maquillaje o ajustes en la radio mientras conduces; mantén tus ojos en la carretera y concéntrate en la conducción.

Respeta las señales de tránsito

Las señales de tránsito y las normas de tráfico existen para mantener el orden y la seguridad en las carreteras; ignorar estas señales pone en riesgo tu vida y la de otros conductores; respeta los semáforos, señales de stop y límites de velocidad.

Practica una conducción defensiva

La conducción defensiva implica anticipar las acciones de otros conductores y mantener una distancia segura entre vehículos; esto te permite tener tiempo para reaccionar ante situaciones inesperadas y evitar colisiones.

Ajusta tu conducción a las condiciones climáticas

Las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, la niebla o la nieve, requieren precaución adicional; disminuye la velocidad y aumenta la distancia de seguridad; asegúrate de tener neumáticos adecuados para las condiciones y utiliza las luces apropiadas.

Descansa lo suficiente

La fatiga al volante puede ser tan peligrosa como la embriaguez; evita conducir largas distancias sin descansar; si sientes somnolencia, detente en un lugar seguro y toma un descanso.

