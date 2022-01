“Me iré con mis maletas a la prueba Covid”, usuarias del AICM

CIUDAD DE MÉXICO.- En poco más de una semana, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) acumula alrededor 287 vuelos cancelados por la falta de tripulaciones que han dado positivo a la Covid-19 y, por tanto, han tenido que aislarse para realizar la cuarentena.

De acuerdo con cifras de las Asociaciones Sindicales de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) y de Pilotos Aviadores de México (ASPA) al menos 227 sobrecargos y pilotos de las empresas Aeromar, Aeroméxico y Aeroméxico Connect se encuentran en aislamiento ya que dieron positivo al virus.

Durante el recorrido que realizó Grupo Healy por los corredores del aeropuerto, hay varios pasajeros que siguen ocupando las sillas metálicas, mientras las filas de personas con maletas de distintos tamaños y colores se expanden sin tomar en cuenta la sana distancia, lo que incluso llevaba a perder el orden de las filas a simple vista.

Retrasos y cancelaciones sufren pasajeros

Por su parte, Karla Reyes, una pasajera con destino a Chiapas, platicó su triste historia (como ella misma le llama), para Grupo Healy.

“Soy demostradora de medicamentos en una farmacia en la Ciudad de México. Mira, mi pareja en turno me pagó todo el viaje para ir a visitarlo al estado de Chiapas, pero estaba dudosa por todo lo que está ocurriendo de nuevo con el virus. Mi vuelo lleva cuatro horas de retraso, pero ya no voy a ir. Toda la farmacia en la que trabajo dieron positivo a Covid, es obvio que también lo tengo, me iré con mis maletas a realizarme la prueba. Me senté para hablarle a Antonio y explicarle la razón”, así lo expresó la pasajera con sus boletos en la mano.

Además, algunas parejas dormitan cabeza con cabeza en las bancas metálicas del AICM, mientras otros duermen solos, tapándose con una manta.

De acuerdo al último comunicado que emitió el vocero del aeropuerto hasta el 9 de enero, estos son los vuelos cancelados.

Vuelos cancelados por contingencia Covid-19 que afecta disponibilidad de tripulaciones

5 de enero:

Aeroméxico, 12 vuelos

6 de enero:

Aeroméxico, 17 vuelos

7 de enero:

Aeroméxico, 60 vuelos

Aeromar 9 vuelos

8 de enero:

Aeroméxico, 89 vuelos

Aeromar, 13 vuelos

VivaAerobus, 2 vuelos

Volaris, 1 vuelo

9 de enero:

Aeroméxico, 84 vuelos

Suman: 287