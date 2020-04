Me gustaría mucho apoyar con mi experiencia, dice Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO.- “Me gustaría mucho estar apoyando con mi experiencia en este momento tan difícil”, fueron las palabras de la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles, ante la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia del coronavirus en México.



La ex funcionaria utilizó su cuenta de Twitter para señalar que el País se enfrenta a una difícil situación que afectada a todos por el Covid-19.



Robles Berlanga aprovechó también para reprochar que “la tregua no aplica para la venganza” e hizo énfasis en que hoy cumple “9 meses de estar privada injustamente” de su libertad.

En repetidas ocasiones Rosario Robles, acusada por su participación en la Estafa Maestra, ha señalado que autoridades se han "ensañado" con ella e incluso a pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador un juicio justo y que se le otorgue el derecho al debido proceso.

El pasado mes de marzo, luego de que la Cámara de Diputados avaló el juicio político contra Rosario Robles, la ex Secretaria de Desarrollo Social publicó un mensaje en sus redes sociales, administradas por su hija Mariana Moguel Robles.

En el mensaje, escrito en una hoja de papel, señaló que "ninguna 'fuerza moral' puede construirse abusando del poder para ejecutar una venganza de saña".