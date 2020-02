Mario Delgado señala que no comparte propuesta de pena de muerte

CIUDAD DE MÉXICO.-El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que no comparte la propuesta del Partido Verde y de algunos legisladores de su bancada de aprobar la pena de muerte para los delitos de secuestro, feminicidio y homicidio doloso, pero dejó en libertad a sus diputados de presentar una iniciativa en este sentido.

En entrevista, Mario Delgado adelantó que esta iniciativa no es una prioridad y no está en la agenda de la Cuarta Transformación el aplicar la pena de muerte.

Además dijo que no cree que el imponer esta medida a este tipo de delitos vaya a contribuir a erradicarlos o disminuirlos.

“Como aquí en la cámara respetamos el derecho de iniciativa de todos los diputados y de todos los grupos parlamentarios, esa es una propuesta del Partido Verde, yo desde mi punto de vista no comparto la propuesta del Partido Verde, entiendo lo sensible que es un homicidio contra un menor de edad, un feminicidio contra una menor de edad, lo doloroso que es, peor yo no estoy seguro que poner pena de muerte a estos delitos vaya a contribuir a erradicarlos o disminuirlos.

“Yo creo que son otras acciones que tenemos que hacer como sociedad, como gobierno, como Poder Legislativo para terminar con estos crímenes”, refirió Mario Delgado.

Este martes, diputados del Partido Verde y de Morena en San Lázaro presentaron una iniciativa para, desde la Constitución, castigar con la pena de muerte los delitos de violación, feminicidio y homicidio doloso.

En un documento que se encuentra enlistado en la Gaceta Parlamentaria de este día, diputados encabezados por Arturo Escobar, coordinador del Partido Verde, describen que este proyecto tiene por objeto eliminar los obstáculos constitucionales para el establecimiento de la pena de Muerte en nuestro país.

“La pena de muerte se encuentra proscrita del orden jurídico mexicano desde el año 2005, la Constitución Política expresamente la prohíbe, por ello, para implementarse nuevamente debe adecuarse el orden jurídico”, detalla el contenido del texto.

En esta primera iniciativa, que suscriben 20 diputados de ambos partidos, busca modificar los artículos 18, 22, 29 y se adiciona el 94.

Sobre esto, Mario Delgado agregó que todos los diputados tienen libertad para presentar iniciativas y en Morena no hay línea y las decisiones se toman previendo lo mejor para el país.

“Siempre es libre, aquí la posición es libre, no hay línea en Morena, siempre hacemos el razonamiento de qué es lo mejor para el país y en ese sentido se hacen las votaciones, por lo pronto ustedes saben cómo se van determinando las prioridades en la agenda Legislativa y las prioridades en la agenda legislativa ya se determinaron y se hicieron públicas desde inicios de este periodo”, explicó.

Delgado indicó que la visión que tiene este gobierno no es la de endurecer las penas: “tenemos que entender qué es lo que está pasando porque hay tantos jóvenes o adolescentes cometiendo tantos delitos, hay una generación de jóvenes que fue abandonada no se preocuparon los gobiernos anteriores de generar oportunidades”.