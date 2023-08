Mariana Rodríguez celebra apertura de lactario en Soriana de Nuevo León

NUEVO LEÓN.- Las madres empleadas y compradoras de Soriana Hiper Contry en Nuevo León tienen a su disposición un espacio dedicado para la lactancia, permitiéndoles alimentar a sus bebés. Mariana Rodríguez Cantú, quien dirige AMAR a Nuevo León, inauguró este lactario.

Soriana se convirtió en la pionera en unirse al programa "Alimentar con Amor", diseñado para respaldar a las madres que trabajan, según celebró Rodríguez Cantú. En su discurso, también resaltó cómo las mujeres a menudo enfrentan juicios y críticas, en lugar de reconocer su importancia en la crianza de familias completas.



A todo el grupo de Soriana, no tengo palabras para agradecerles el sumarse a esta iniciativa de buscar reconocer, visibilizar y darles un espacio a todas aquellas mujeres, pasando por todo lo anteriormente mencionado".



En el nuevo lactario materno de Soriana Hiper Contry, las mamás tienen un espacio seguro en donde pueden amamantar, sacarse leche, o alimentar a sus bebés de forma cómoda y segura.



"Siempre pasa que a las tres de la mañana el niño está llorando y no hay, no falta una abuelita que diga 'ya cómprale la fórmula para que se duerma toda la noche' y entonces qué sucede, que yo les digo, el proceso digestivo de un niño es como si le estuvieran alimentando con un plato así extenso de chicharrón con salsa y tortillas de harina, entonces se queda dormido porque no puede más que respirar", argumentó Alma Rosa Marroquín, de la Secretaría de Salud, quien compartió la lactancia materna se compara con nutrir al niño con un plato suculento de vegetales.



En tanto que, Martín Bringas, director general de Organización Soriana, se comprometió a continuar apoyando a las colaboradoras para que puedan ejercer su derecho a la lactancia.



En Soriana, somos familia con México y es de gran orgullo ser la primera empresa en Nuevo León en sumarnos a este gran proyecto 'Alimentar con Amor', que sabemos será de gran beneficio para la alimentación en la primera infancia, garantizando de esta forma un espacio seguro, privado y digno, no solo para nuestras mamás colaboradoras, a quienes respetamos y reconocemos su esfuerzo en ser sustento para su familia, sino también para nuestras clientas, a quienes debemos su confianza y lealtad", mencionó en su discurso el empresario.

Rojas Veloquio, mencionó en su turno:

No me queda más que invitar a todas las demás empresas e invitar a todo el sindicalismo que tiene esa relación con los centros de trabajo para que se animen y convenzan a todos sus agremiados de que esfuerzos como el de hoy que estamos viendo, de un lactario en una tienda icónica de Soriana, y sea este un ejemplo en todo el sistema productivo en el Estado de Nuevo León".



¿Qué otros espacios de Nuevo León están dedicados a la lactancia?

La apertura del Lactario Materno en Soriana Hiper Contry se lleva a cabo en el marco de la Semana Mundial, que este año tuvo como lema "Amamantar y trabajar, hagamos que sea posible".



Nuevo León cuenta con espacios dedicados a la lactancia en los siguientes puntos:

Dos en el Palacio de Gobierno

En la Macroplaza

En la Torre Dsmnistrativa

En el Pabellón Ciudadano

Santa Catarina

Soriana Hiper Contry



Durante la inauguración del lactario en el Soriana Hiper Country estuvieron presentes Alma Rosa Marroquín, de la Secretaría de Salud; Federico Rojas Veloquio, de la Secretaría del Trabajo y Ricardo Martín Bringas, director general de Organización Soriana, quienes acompañaron a Mariana Rodríguez Cantú.

