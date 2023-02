Margarita Zavala sobre Genaro García Luna: "Lo que tenga que suceder en ese juicio que suceda"

CIUDAD DE MÉXICO.-Margarita Zavala, diputada del PAN, y esposa de Felipe Calderón, dijo sobre el juicio de Genaro García Luna que "lo que tenga que suceder en ese juicio que suceda".

A mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio pues que suceda y lo demás, pues yo creo que la parte de testimonios, como quiera, pues yo no veo que estén ahorita probando, pero bueno, pues esperaremos, yo no opino sobre ese tema hasta que termine", comentó.