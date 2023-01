Marcelo Ebrard niega participación de EU en recaptación de Ovidio Guzmán

Ciudad de México.- Fue por el canciller Marcelo Ebrard quien negó sobre que agencias estadounidenses estuvieran participando este jueves en la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, quien fue uno de los más buscados por Estados Unidos y ahora con su captura ha desatado una ola de violencia en el estado de Sinaloa.

“No, que yo sepa, no. Yo creo que yo lo sabría, no, un 90 %. Digamos hasta lo que yo sé (...) Hasta ahorita, no”, dijo el funcionario durante un encuentro con medios de comunicación en el marco del 135 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Japón.

Algo de lo que también estuvo comentando Ebrard es que en el momento que ocurrió la detención, varios medios locales han mencionado que esta captura fue “un regalo” para el presidente Joe Biden, pues esta detención se dio a cuatro días de que el mandatario estadounidense visitará México.

“Yo creo que no tiene que ver, la verdad, porque este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades encargadas de hacerlo y no hubo intermediación o consulta política en el gabinete. Entonces, no hay relación entre la operación policial propiamente y lo de la Cumbre”, aseveró.