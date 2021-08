Marcelo Ebrard descarta reapertura fronteriza para el 21 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller Marcelo Ebrard Casaubón descartó que la reapertura de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos se dé el 21 de agosto.

Grupo Healy preguntó durante la conferencia de prensa matutina sobre la posibilidad de que hoy se decida durante la reunión en Palacio Nacional con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reabrir la frontera para el 21 de agosto, cerrada de forma parcial desde el 20 de marzo de 2020.

El 21 de agosto lo vería muy pronto, no creo que sea factible; sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos para decir que se va a llevar a cabo, no lo veo tan próximo para el 21 de agosto”, dijo.