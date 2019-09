Manifestantes agreden a militares afuera de Palacio; hay 3 elementos lesionados

CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, informó que tres policías militares resultaron con heridas leves luego de que fueron agredidos por manifestantes fuera de Palacio Nacional al momento que los elementos castrenses les impidieron colocar una lona en la herrería del inmueble.



“Ellos intentaron colgar sus lonas de las ventanas, la policía militar encargada del resguardo del municipio les dijo que no se podía hacer, que les pedían que no se hiciera. En ese momento irrumpieron integrantes del Frente Nacional en Lucha por el Socialismo, que están en plantón desde hace tiempo, e hicieron uso de la violencia a través de palos contra la policía militar”, refirió.

El funcionario federal recordó que por disposición del INAH, para conservar el patrimonio de Palacio Nacional, no se puede colgar ningún tipo de lona o mensaje en la herrería del edificio histórico.En entrevista, señaló que afortunadamente la agresión no pasó a mayores, pero hay tres soldados con lesiones menores que están bajo atención médica, pero aclaró que no hay heridas de consideración.Señaló que por disposición política y convicción, el nuevo gobierno no usará a las fuerzas armadas para reprimir a ningún movimiento social, el respeto a la libre manifestación está garantizado.“Si son agredidos la orden es replegarse, la orden es no responder a la provocación”, aseguró.