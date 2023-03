Mancera solicita a legisladores de EU no intervenir en México

MÉXICO.- El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa manifestó que el hecho de que el gobierno de Estados Unidos pretenda sustituir a México en su función judicial de investigación y legislativa es inaceptable. Esto, luego de las declaraciones realizadas por parte de los legisladores republicanos de Estados Unidos respecto al combate de la distribución y producción del fentanilo que realizan los cártelex mexicanos.

Yo no comparto las declaraciones que muestran una amenaza al país. Yo estoy convencido de que hay que rechazarlas, nunca he celebrado ni que Estados Unidos sustituya a México en la función judicial ni en la función de investigación y mucho menos en la función legislativa; cada quien en su casa no creo que deba de meterse en ese terreno los Estados Unidos pero tampoco México debe permitirlo", señaló el senador del PRD en rueda de prensa.