Mañanera de AMLO de hoy viernes 3 de septiembre de 2021: Resumen

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia matutina esta mañana con los anuncios de más ganadores en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y en el arranque de la Colecta Anual a beneficio de la Cruz Roja Mexicana.

El presidente informó que México cuenta ya con 17 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos, entre ellas seis de oro y once de bronce.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Cruz Roja en la mañanera

López Obrador invitó a hacer uso de la voz a Fernando Suinaga Cárdenas, presidente de Cruz Roja Mexicana, quien destacó que siempre la institución se ha caracterizado en dar poyo a los grupos vulnerables.

Fernando Suinaga Cárdenas, presidente de Cruz Roja Mexicana.

Y que se trabaja varios servicios humanitarios como ambulancia gratuita, médicos, asistencia, ayuda a grupos vulnerables como en la Sierra Tarahumara y la resiliencia comunitaria.

Además de capacitar a personas en zonas indígenas capacitándolos en primeros auxilios, quienes luego llegan a formar parte de la institución apoyando en desastres naturales como fue recientemente el paso del huracán Nora.

Durante el trágico terremoto de Haití se colaboró enviando seis toneladas de ayuda humanitaria, añadió el presidente de la institución, quien además de agradecer a la comunidad dio las gracias a instituciones de Gobierno y sociedad civil.

Suinaga Cárdenas resaltó el apoyo de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por su apoyo que ha permitido lograr reducir los tiempos de atención en un 70%.

Recordó que en 2020 por la pandemia no se pudo llevar a cabo la colecta, lo cual afectó las finanzas de la institución, finalizando con la difusión de un video sobre los logros durante el 2020 destacando las acciones durante la pandemia de Covid-19 en 2020.

Sheinbaum agradece a Cruz Roja Mexicana

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, agradeció a la Cruz Roja Mexicana por todo el apoyo destacando la atención pre-hospitalaria.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Cruz Roja Mexicana agradeció a la Cruz Roja Mexicana por todo el apoyo brindado.

“Desde antes de la pandemia y que se fortaleció durante la pandemia, tenemos dividida la ciudad en distintas áreas y hay algunas alcaldías atiende directamente la Cruz Roja a través de un despacho de ambulancias que se instaló en el C5 de la Ciudad de México y hemos recibido un gran apoyo”, expuso.

Anunció que tanto por parte de los funcionarios como el Gobierno de la Ciudad de México se ayudará en la Colecta Nacional a la institución e invitó a la comunidad a que apoye esta noble causa.

Este viernes arrancó la Colecta Nacional de Cruz Roja Mexicana en la “mañanera”.

Era una “arrebatinga” entrega de contratos públicos: AMLO

El presidente López Obrador declaró que en el Gobierno anterior y los otros gobiernos, en todo el periodo neoliberal, era una “arrebatinga”, era un pleito para robar, y cuando se repartía mal el botín había motín, al ser cuestionado sobre anomalías en asignación de contratos y malos manejos durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Reporteros cuestionaron sobre denuncias de anomalías en asignación de contratos como seguros, mantenimiento transformadores y medidores en CFE, destacando las obras del tren México-Toluca, que costó el triple y se investigan malos manejos por casi 4 mil millones de pesos.

Y la obra del tren ligero de Guadalajara, en el que se han detectado irregularidades por 330 millones de pesos.

Hay que ver de qué se trata, que el licenciado Bartlett presente informe sobre lo que estas denunciando, todos los casos se investiga y se actúa, también la secretaría de la Función Pública va a informarnos sobre este asunto”, expresó.

No permitimos la corrupción: López Obrador

No permitimos la corrupción, dijo, eso lo puedo garantizar, no se permite estamos limpiando al gobierno de corrupción, tan es así que por eso tenemos esta conferencia abierta y se pueden hacer todas las denuncias y es mejor que se exceda y que se ejerza plenitud la libertad para denunciar que quedarnos callados, la transparencia es una regla de oro la democracia.

Mañanera de AMLO.

Lucro en contratos públicos y condonación de impuestos

Hay muchas rivalidades cuando se trata de contratos, hay quienes estaban mal acostumbrados a usar sus influencias para obtener contratos y cuando ya no ganan ellos las licitaciones pues se lanzan en contra del servidor público responsable de entregar los contratos, esa también es una realidad”, añadió AMLO.

“Una de las empresas (Grupo Fármacos Eespecializados, que en el sexenio pasado les condonaron mil 903 millones de pesos), éstas que acaparaban las compras de medicinas creo que llegó a vender 50 mil millones de pesos en un año, esa misma empresa aparece en la lista de las 50 empresas a las que se le condonaban los impuestos, era doble el lucro”, lamentó el mandatario.

El presidente López Obrador mostró que en su reciente libro llamado A la Mitad del Camino publica las empresas que se enriquecieron siendo beneficiadas por el Gobierno mexicano en la venta de medicamentos y recibiendo condonaciones fiscales.

“Yo llegue aquí por la voluntad del pueblo de México, yo no establecí relaciones de complicidad con nadie, nunca lo he hecho, yo no estoy aquí por los potentados, los que no pagaban impuestos”, añadió.

Reunión PAN y VOX de España, “retoño del Franquismo”

El presidente López Obrador hizo referencia a la reunión entre integrantes del PAN y Santiago Abascal, el líder del partido de la ultra-derecha VOX de España

“Ayer vinieron unos extremistas de España, del VOX se unieron con el PAN porque son lo mismo nada más que simulaban los del PAN otros de que eran demócratas y no son coveservadorees y ultra conservadores casi facistas y está retoñando todo es en España”, anunció el mandatario.

Es muy lamentable porque el pueblo español es un pueblo liberal, progresista, muy trabajador, muy honesto, y esto que está retoñando es lo peor son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos, hay todo un escándalo que tiene que ver con el Rey sobre la utilización de influencias para sacar provecho personal, denunció.

Para enriquecerse, toda una inmundicia que no tiene que ver con el pueblo español esta es una miniría que está tomando mucha fuerza es como un retoño del franquismo”, resaltó AMLO.

“Besamanos” en el Senado con VOX, una vergüenza: AMLO

“Hay un besamanos en el Senado, una vergüenza, llegan todos los senadores, no todos, creo que 16 al besamanos, a este grupo que es equivalente al Yunque, ultra conservadores, pero en México hay libertades aquí pueden venir de todas las tendencias y se les garantiza su derecho de manifestación”, añadió AMLO.

AMLO anuncia gira por Sonora para inaugurar Hospital

Quiero hacer una gira para inaugurar unos hospitales en Sonora, en Sinaloa, y en Nayarit, va a ser el posiblemente en 15 días que vamos a estar por allá, si no es que es la próxima semana”, expuso.

López Obrador adelantó que la idea es que el Hospital General de Especialidades de Hermosillo se inaugure y empiece a dar servicio toda su capacidad.

“Una de las cosas que heredamos es que cuando se terminaba un hospital como no había médicos se construía el edificio porque era lo que más dejaba la obra civil, la construcción, solo había unos dos pisos, si era de 4 o 5 y cerraban entonces los tenían subutilizados”, expresó.

Y que en afán de privatizar la salud, los anteriores gobiernos empezaron a limitar la entrada de jóvenes que querían estudiar medicina y sobre todo no apoyando a las escuelas de medicina y universidades públicas.

Si aquí querían ingresar mil para estudiar medicina aceptaban a 100, eran 900 rechazados y esto por año, había años que rechazaban a 300 mil de las universidades publicas, el resultado, que no tenemos los médicos, no tenemos los especialistas”, expresó.

El presidente López Obrador dijo que se busca inaugurar hospitales completos con todos los especialistas y equipamiento, ya que suele haber problemas sobre todo en zonas rurales donde los médicos no quieren tomar esas plazas.

Aclaró que en Hermosillo, Sonora no se ha dificultado tener los especialistas.

Federalización de la Salud Pública

El presidente López Obrador agregó que se seguirá el modelo de Federalización IMSS Bienestar para la administración del Hospital General de Especialidades en Hermosillo.

¿Cuál es el el modelo que vamos a seguir?, primero la federalización, federalizar; segundo, que se tome como ejemplo el IMSS Bienestar, ese programa viene de tiempo atrás, se salvó de milagro en el periodo neoliberal, es un sistema que lleva 40 años, el Seguro Social tiene sistema ordinario y se creó hace 40 años el llamado IMSS Coplamar que consiste en dar atención médica de primer nivel en unidades médicas y por cada número de unidades médicas un hospital de 40 camas”, explicó.

Precisó que los hospitales atenderán a todas las personas que no cuenten con seguridad social con medicamentos e intervenciones quirúrgicas.

AMLO advierte lucro de farmacéuticas ante amparos en “nado sincronizado”

El presidente de México reveló que se han tramitado 250 amparos en 19 entidades del País para que menores reciban su vacuna contra Covid-19.

El fenómeno, advirtió el mandatario, puede ser “concertada” o de “nado sincronizado” con intereses detrás de lucro por parte de las farmacéuticas.

Se están dando estos casos y nosotros estamos cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial, pero los especialistas, nuestros médicos, sostienen y ya lo han explicado muchas veces de que no es necesario y es la misma postura de las organizaciones mundiales”, dijo AMLO.

Amparos promovidos a nivel nacional para vacunar menores de edad.

OMS respalda postura sobre vacunación

López Obrador afirmó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene la misma postura.

“Sin embargo se están dando estos amparos y me llaman la atención porque ayer estaba viendo esto, como aquí estamos siempre pendientes de todo, hay estados en donde se están presentando más amparos; ya lo estoy viendo como una acción concertada, ya ven como lo hacen en el caso de los mensajes, nado sincronizado, se echan a andar campañas”, dijo.

Estados con más amparos para vacunar menores

Cuatro estados concentran la mayor parte de amparos tramitados, entre ellos Veracruz con 25; 27 en Oaxaca; 42 en el Estado de México; y 43 en la Ciudad de México.

También es un asunto de intereses, imagínense el negocio para las farmacéuticas, es legítimo, pues que todos quieran vender y vacunar a los recién nacidos, hay que vacunarlos. Entonces no se puede ir en contra de la ciencia solo por el lucro, expresó el presidente López Obrador.

También se han trazmitado amparos en Baja California con 11; Chiapas, uno; Chihuahua, 5; Coahuila, 9; Guanajuato, uno; Guerrero, 2; Jalisco, 2; Michoacán, 4; Morelos, uno; Puebla, 8; Querétaro, 9; San Luis Potosí, 2; Sinaloa, 2; Sonora, uno; y Tamaulipas, uno.

Menores serán vacunados si así se recomienda: AMLO

El Presidente precisó que si al final se recomienda la vacuna para los menores de edad, se inmunizarán en México y que el próximo martes se informará cuántos niños se han contagiado de Covid con el regreso a clases.

Indagarán origen de amparos de vacunación en menores

López Obrador recordó que ya no existe el Cisen, no se espía a nadie como antes, pero se tienen a millones de informantes en el mismo pueblo de México.