Mañanera de AMLO de hoy lunes 6 de septiembre de 2021 desde Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la mañanera de hoy lunes 6 de septiembre de 2021 desde Palacio Nacional.

La conferencia matutina inició con la presencia de Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco para iniciar con el Quién es Quién en los precios de la Gasolina.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco.

Precios de gasolina en México

El promedio nacional para el litro de gasolina regular en la semana del 4 al 10 de septiembre es de 20.58 pesos; para la premium 22.44 y para diesel 21.75. El apoyo fiscal para el IEPS de la semana es del 54.85%. El precio del petróleo es de 65.66 dólares por barril.

Valero, Orsan y Rendichicas, son las tres marcas de gasolina más baratas y las mas caras Redco, Chevron y Oxxo Gas.

Precios promedio de las gasolinas en México.

Denuncias de verificación atendidas

El titular de Profeco anunció que se atendieron del 27 de agosto al 2 de septiembre un total de 341 denuncias y se realizaron 309 visitas, de las cuales decidieron inmovilizar 27 bombas por no dar litros completos.

Verificaciones realizadas por Profeco en gasolineras.

Precios de gasolina regular, los más baratos y más caros

Los precios más baratos y elevados para la gasolina regular en México.

Precios de gasolina premium, los más baratos y más caros

Los precios más baratos y caros para gasolina premium.

Precios de diesel los más baratos y más caros

Profeco advierte de publicidad engañosa

El titular de Profeco advirtió que iniciaron procedimientos contra empresas por publicidad engañosa.

Por ejemplo a la gasolinera BP mantenían una publicidad donde aseguraban que daban 42 kilómetros más por tanque de gasolina que llenaran en sus gasolineras, lo cual era totalmente falso, ya que no había manera de probarlo.

Otra publicidad engañosa fue en VIPS ofertando lo que parecían ser chiles en nogada en 35 pesos y la empresa Sony que ofertaba un equipo a precio muy bajo, pero en tras muy pequeñitas decía que solo era para las primeras diez personas.

Así como una de Viva Aerobus que parecía ofertar vuelos a 39 pesos, pero en letras más pequeñas agregaban las reglas.

Inician procedimientos a empresas por publicidad engañosa.

Precios promedios nacionales para el gas

Verificaciones hechas a empresas gaseras

AMLO recorrerá Tren Maya cada dos meses

El presidente López Obrador anunció que recorrerá todo el trayecto del Tren Maya cada dos meses, ya que se tiene que inaugurar esta obra a finales de 2023.

Son mil 500 kilómetros de construccióin de vías férreas y circunstancias especiales porque aún cuando se está utilizando el derecho de vía que existía de la construcción del ferrocarril del Sureste a mediados del siglo pasado, de todas maneras como es un tren moderno de más velocidad que se puede desplazar a 160 kilómetros por hora que requiere de vía especial”, sostuvo.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

AMLO y Slim supervisan Tren Maya en helicóptero

El mandatario agregó que en Tenosique, Tabasco se subió el ingeniero Carlos Slim al helicóptero y volaron hacia Campeche.

Detalló que de Escárcega hacia poco más allá de Campeche corresponde a Grupo Carso, de Carlos Slim la obra.

“Estoy invitando a los dueños de las empresas porque es una obra que se tiene que hacer entre todos”, añadió.

AMLO revela que en sobrevuelo con Slim tuvieron que sacar la vuelta a una tormenta

El sábado se realizó una reunión de evaluación y se supervisó el tramo de Mérida-Cancún y el domingo se sobrevoló de Cancún a Tulúm, Quintana Roo, donde también supervisaron la construcción del Aeropuerto Internacional.

AMLO recalcó que que estas obras serán parte del patrimonio nacional, que no hay contratación de deuda ni asociaciones público privadas, así como tampoco concesiones.

“Me quedan tres años”: AMLO

López Obrador dijo no poder hablar de cómo le gustaría ser recordado en la historia como Presidente de México.

No puedo hablar sobre eso, eso lo dirá la historia quiero terminar bien seguir sirviendo al pueblo de México y cuando pase el tiempo la gente va a juzgarnos no, ahora sí que la historia nos juzgará y hay que esperarnos porque falta mucho, en la política se le juzga a un dirigente hasta sus últimos días hasta que muere”, expresó.

“En mi caso faltan tres años si así lo decide el pueblo, la naturaleza, el creador, ya lo he dicho varias veces me voy a retirar, me jubiló y no vuelvo a participar en política ni a opinar de nada, termino mi ciclo y se está formando relevo generacional que también es parte del trabajo que llevamos a cabo”, continuó.

Va a ser la historia la que va a juzgarnos a todos en su momento”, reiteró.

AMLO se reúne con gobernador de Tabasco

El presidente López Obrador agregó que se reunió con Carlos Merino, nuevo gobernador de Tabasco, asegurando que es una persona honesta a la que le tienen toda la confianza.

“Es parte del movimiento de transformación y no tenemos duda que él no va a fallar, va a estar sirviendo al pueblo con lealtad, con honestidad, que eso es muy importante, siempre he dicho y estoy convencido que los mejores gobernantes son los goberrnantes honrados”, expresó.