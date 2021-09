Mañanera de AMLO: “Ya es tiempo de cumplir el compromiso de invertir en Centroamérica”, carta de López Obrador a Biden

CIUDAD DE MÉXICO.-La carta que será entregada por la delegación de funcionarios mexicanos el jueves al mandatario de Estados Unidos Joe Biden, está enfocada sólo al problema migratorio de Centroamérica y espera una respuesta, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre el contenido de la carta que enviará a Biden y sus expectativas de la reunión económica de alto nivel que encabezará Marcelo Ebrard Casaubón.

Básicamente el tema migratorio y una propuesta par ordenar el flujo migratorio, como lo mencionó Marcelo, llevando a la práctica un plan porque haya trabajo en Centroamérica, que haya atención a los pobladores de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, atender las causas; lo que siempre hemos dicho, la gente tiene que optar por emigrar porque no tiene opciones, no tiene alternativas, no hay esperanzas en sus pueblos”, dijo.