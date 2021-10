Mañanera de AMLO: “Vuelan” medios ante versiones de salida de Bartlett; “no hay acuerdos en lo oscurito” en discusión de reforma eléctrica, destaca López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante versiones de la destitución de Manuel Bartlett como titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por "condiciones" del PRI para aprobar la iniciativa de reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "no hay moneda de cambio" y que los medios "vuelan mucho".

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que estas versiones también tienen que ver con la política.

Vuelan mucho. Así se dice en el medio periodístico. Les gusta volar, no tiene que ver con el medio periodístico, es la política", dijo.

Ante la discusión de su iniciativa de reforma eléctrica, el presidente López Obrador afirmó que no hay ningún "acuerdo en lo oscurito" y no hay moneda de cambio.

“No hay ninguna negociación”: AMLO

"No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos", dijo.

Afirmó que no hace falta ningún acuerdo ni nada a cambio con los legisladores porque ellos tendrán que explicar el voto que emitan, ya sea a favor o en contra.

"No hace falta ninguna acuerdo en los oscurito, ni nada a cambio. Ellos van a tener que decir a la gente por qué votaron a favor de una postura o de otra, con toda libertad", dijo.

Legisladores deben decidir

El Presidente manifestó que los legisladores tendrán que decidir sobre lo que ellos consideren más conveniente "y es muy definitorio, que no maniqueo".

"Es '¿quieres que la industria eléctrica vuelva a ser manejada por la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que no tiene fines de lucro, o quieres que la industria eléctrica la manejen particulares, empresas nacionales y extranjeras que tienen propósitos de lucro?'", expresó.

Recordó que el lunes estará en su conferencia de prensa mañanera todo el gabinete de Energía para explicar su iniciativa, pero señaló que informarán sobre esta iniciativa en cualquier lugar que se necesite.