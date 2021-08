Mañanera de AMLO: Venta de niñas en Guerrero no tiene que ver con usos y costumbres, destaca López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la supuesta venta de niñas en algunos pueblos originarios de Guerrero sea por usos y costumbres.

Durante su conferencia matutina el mandatario fue cuestionado sobre una práctica que se dijo se investigó en algunos pueblos de Guerrero en donde venden a menores de edad para casarse por 200 mil pesos o menos.

Esto no es uso y costumbre, son cuestiones distintas”, contestó.

Venta de menores no es por usos y costumbres

El mandatario calificó que “estos casos son la excepción no la regla”.

“No se puede generalizar y en la concepción conservadora sólo se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No quiero profundizar sobre el tema, pero yo siempre he sostenido que el pueblo es bueno y sabio”, dijo.

Trata humana se da en todos los estratos sociales: AMLO

López Obrador indicó que para “los conservadores” el pueblo es flojo y malo.

Entonces cuando se publican estas cosas, algunos ven: ¡qué barbaridad! No se ve que estos casos se dan en todos los estratos, todas las clases sociales, nada más que arriba cuando se dan estos casos se ocultan, o ¿tú crees que esto no se da arriba, la trata?”, cuestionó.

Los usos y costumbres de las comunidades indígenas tienen que ver con el bien y el amor al prójimo, aseguró.