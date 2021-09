Mañanera de AMLO: Testimonios de militares en expediente Ayotzinapa serán públicos, anuncia López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que los testimonios de militares que estén en el expediente del caso Ayotzinapa serán legibles y no estarán testados.



Durante la conferencia matutina el mandatario fue cuestionado sobre los testimonios de los militares involucrados en el caso Ayotzinapa que no se pueden leer en el expediente, porque están testados.

La Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) ha entregado toda la documentación, los archivos, los investigadores están teniendo acceso. No conozco esos documentos, conozco otros”, contestó.

Testimonios aparecían en negro

Ante el reiterado cuestionamiento de que los testimonios aparecen en negro, el mandatario se comprometió a que la información será pública.



“Que te los entregue Alejandro Encinas (Rodríguez), porque no tenemos nada que ocultar, el que nada debe nada teme. Lo que buscamos es saber dónde están los jóvenes y es nuestro compromiso con los padres. Los conservadores que no nos ven con buenos ojos quisieran que fracasáramos y que no pudiéramos cumplir el compromiso que tenemos con padres, madres de los jóvenes”, dijo.

Toda la información la han solicitado los de la Comisión que está haciendo la investigación, la Comisión de especialistas internacionales están revisando archivos y documentos y se están encontrando testimonios muy importantes para la investigación, eso antes no se permitía”, indicó.

aseguró que ha dado instrucciones de que no se oculte información y no se proteja a nadie.