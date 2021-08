Mañanera de AMLO: “Tenemos que correr ciertos riesgos”, refiere AMLO sobre regreso a clases

CIUDAD DE MÉXICO.- El regreso a clases presenciales de estudiantes y de maestros es voluntario, pero es necesario correr riesgos, pues no se puede estar encerrados, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida, imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo ahí, encerrados, no, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba”, dijo.