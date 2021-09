Mañanera de AMLO: Sismo de 7.1 grados provoca un a muerte y cierre en Aeropuerto de Acapulco, confirma López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.-Por el sismo de 7.1 grados de anoche se cerró el tráfico aéreo en Aeropuerto de Acapulco y no hay indicio de aumento de la marea en la costa de Guerrero, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El mandatario confirmó que el sismo de anoche que tuvo su epicentro en cerca del aeropuerto de Acapulco, Guerrero, dejó como saldo a un motociclista muerto en esa entidad.

Ayer martes ante de las nueve de la noche se sintió fuerte el temblor en la Ciudad de México, afortunadamente no hay mayores, hasta ahora una víctima, un joven que iba conduciendo, un motociclista y perdió la vida esto en Guerrero”, dijo.

Derrumbes y un fallecimiento

Y agregó: “es el informe es que solo se padecieron derrumbes, no hay interrupción en las carreteras, sí se tuvo que suspender el tráfico aéreo para Acapulco; no hay ningún indicio de incremento en mareas en la costa de Guerrero, desde anoche sabemos que tampoco hubieron daños graves en puebla, en Oaxaca , en Tlaxcala, en Morelos en la Ciudad de México”.



López Obrador aseguró que se está restableciendo la energía eléctrica y que las réplicas no son tan intensas como el sismo de anoche.



“Ayudó que sonó la alarma, funcionó y eso es lo que puedo informar, tenemos que enfrentar estas adversidades y salir adelante como siempre lo hemos hecho”, dijo.

Las últimas réplicas, las más fuertes

Las últimas réplicas fueron las más fuertes, una de magnitud 4.9 y se localizó a 6 kilómetros al suroeste de Acapulco; la otra de Magnitud 4.2 localizada a 23 kilómetros al sureste de la misma ciudad.



Las dos últimas réplicas, según usuarios de facebook, se sintieron en Veracruz y Oaxaca.