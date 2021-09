Mañanera de AMLO: Reunión de hoy en Washington es importante para “una etapa nueva” en el tema migratorio, destaca López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.-La reunión de este día en Washington entre la delegación encabezada por el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón y funcionarios de Estados Unidos es muy importante para iniciar una etapa nueva, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy se realiza en Washington una reunión bilateral de “alto nivel”para tratar el tema económico, pero también el migratorio.

Antes de la reunión se le entregará una carta a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en donde López Obrador le plantea el cumplimiento de inversión en Centroamérica.

El presidente Biden ha dado muestras de querer iniciar una política migratoria. La reunión de hoy es muy importante para que iniciemos una etapa nueva, porque no ha habido atención a la población que se ve obligada a migrar, no ha habido en años nada, todo es contener, todo es coercitivo, y no es así como se van a resolver los problemas sociales”, dijo.