Mañanera de AMLO: “Quién lo manda agarrar dinero”, contesta López Obrador a Anaya y califica reto como “una marrullería”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador contestó hoy a Ricardo Anaya Cortés “que haga lo que crea más conveniente y asuma su responsabilidad”, luego de que el ex candidato presidencial subiera un nuevo video a las redes.

Que ya haga lo que crea más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede claro, lo sabe, lo que pasa que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, no soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos, él lo sabe, de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección”, dijo.