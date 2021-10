Mañanera de AMLO: Presidente de México sufre desgarre jugando beisbol; “me desgarré poquito y todavía batié”, cuenta López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se encuentra bien, luego de sufrir un pequeño desgarre en una pierna jugando béisbol con un equipo de veteranos.

Ayer en su cuenta de Twitter el mandatario escribió: “Anoté carrera, toqué la bola por la línea de primera, de foul; pequeño desgarre, regresé a batear, macaneé y otro corredor. ¡Ánimo, Dodgers!”.

Esta mañana fue cuestionado durante la conferencia de prensa matutina sobre el suceso.

Llegué al bat y me puse a jugar primera base, anoté una carrera; viene la segunda vez al bat, toco la bola, pero ahí por el instinto, el esfuerzo, y ahí me desgarre un poquito y todavía batié y macanié, pero ya llegué a primera y ya no pude seguir”, explicó.