Mañanera de AMLO: Pide AMLO a Antony Blinken que no actúe de forma “injerencista” en México

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken está mal informando y no debe de actuar “de manera injerencista” en México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado sobre las declaraciones de Blinken en su cuenta de Twitter en torno a su preocupación sobre la violencia en contra de periodistas mexicanos y en donde pide mayor protección para la prensa.

Pues yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto, desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos; nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado”, contestó.

Si Blinken interviene no sabe: AMLO

López Obrador indicó que, si el secretario de Estado de Estados Unidos interviene, “no sabe”.

“Si el jefe del departamento de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de Estado y sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas, que además estamos atendiendo, pero Estados Unidos, los gobiernos, tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa, no de ahora, eh”, agregó.

Pide AMLO se aclare financiamiento de EU a opositores de su gobierno

El mandatario pidió a Antony Blinken que informe a México porqué Estados Unidos financia a un grupo opositor a su gobierno.

“¿Por qué le está dando dinero a un grupo de Claudio X. González? Pedirle que se informe y que no actué de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado, es un país libre e independiente”, dijo.