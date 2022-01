Mañanera de AMLO: Pandemia de Covid-19 se desacelera en México: “todavía no está en reducción, pero está en desaceleración”: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La cuarta semana del año está por cerrar con una desaceleración en la epidemia de Covid-19, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Durante la conferencia matutina el subsecretario mostró una gráfica en donde se observa un incremento de 22%.

La cuarta semana del año, cerraremos la semana con cerca de 23, 24 puntos porcentuales de aumento, desde luego sigue siendo un aumento pero contrasta con el aumento de más de 100 puntos porcentuales que tuvimos en las primeras tres semanas del año, todavía no está en reducción, pero está en desaceleración”, indicó.

López-Gatell informó que lo mismo ocurre con la hospitalización con una caída de 65% respecto a la semana anterior.

Esta semana cierra con 46% de ocupación de camas generales y 28% de camas con ventilador.

El incremento que se dio durante las primeras semanas en hospitalizaciones se debe principalmente a las personas no vacunadas, aclaró.

“Hemos tenido un incremento a expensas de las personas no vacunadas, 78% de las personas que están hospitalizadas no han sido vacunadas, la mayoría es porque no se quisieron vacunar, temían vacunarse, les dijeron que las vacunas les podrían hacer daño”, indicó.

Y, debido a que hay personas que decidieron no vacunarse contra el virus que causa Covid-19, en algunos casos han perdido la vida.

“Dado que son personas que tienen comorbilidades y son precisamente quienes tienen que priorizarse en esa vacunación”, precisó.