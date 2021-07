Mañanera de AMLO: Pacificar México el desafío para acreditar el Gobierno de López Obrador

El presidente López Obrador dijo que pacificar México es el desafío o no podrá acreditar su Gobierno, y que aunque se burlen de la frase “abrazos no balazos” no de trata de aplicar la “ley del talión” ni “mátalos en caliente”.